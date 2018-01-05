На юге Кыргызстана произошло землетрясение

2018-01-05 09:24 | www.trend.az | 6

На склонах Алайского хребта на юге Кыргызстана ночью было зафиксировано землетрясение с силой 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщает Kabar cо ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР).

Точки ощущались также в селах Кара-Тейит и Карамык, где сила землетрясения составила от 2 до 2,5 баллов. Очаг землетрясения, по данным Института, располагался на территории Кыргызстана в 26-28 км от названных сел. Магнитуда толчков составила 3,7. О жертвах и пострадавших не сообщается.