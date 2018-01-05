Trump olmasa olaylar daha da büyürdü

2018-01-05 09:40 | www.trend.az | 1

Taha Dağlı- Haber7

ABD Başkanı Donald Trump’ın göstericilere sürekli gaz veren açıklamalar paylaşması bir çok uzmana göre İran’da tansiyonu düşürdü. Sokağa çıkanların bir kısmının Trump’ın rejimi hedef alan açıklamalarını “dışardan müdahale” olarak yorumladığı belirtiliyor.

TRUMP OLMASA OLAYLAR DAHA DA BÜYÜRDÜ

Şu an İran’da ayaklanma tamamen son bulmadı. Ancak tansiyon düştü. Bunda ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun payının olduğunu düşünenler bir hayli fazla. Özellikle Netanyahu “İranlı göstericilere başarılar diliyorum” derken İran’ın bir numaralı düşmanı İsrail’den sokaktaki İran halkına gelen destek mesajı, bir çok İranlı da ters tepki yaptı. Trump ve Netanyahu’nun sokak olaylarını teşvik eden açıklamaları olmasaydı, olayların daha da büyüyeceğini düşünenler çoğunlukta.

RUHANİ İLE BAŞLADI HAMANEY’E DÖNDÜ

Olaylar Meşhet kentinde başlamıştı. Burası Haziran ayındaki seçimde Hasan Ruhani’nin rakibi olan mollaların adayı Reisi’nin kalesi konumunda. Meşhet’te 28 Aralık’ta patlak veren gösterilerde hedef Cumhurbaşkanı Ruhani’ydi. İran’ın köklü devlet yapısı istese olayları anında bastırırdı ancak mollaların, kendileriyle arası pek iyi olmayan Ruhani’ye yönelik başlayan harekete sessiz kaldıkları biliniyor. Dini otoritenin buradaki hedefi “madem olaylar başladı ve Ruhani’ye dönük o halde müsaade edelim halk sokağa çıksın ve ekonomik kriz ile baskıdan bunalan kitlelerin gazı biraz alınsın” şeklindeydi.

RUHANİ AVRUPA’DAN ALDIĞI DESTEKLE HEDEFİ TERSE ÇEVİRDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD, İsrail ve Suudi Arabistan dışında AB ülkelerinden ciddi bir destek aldı. Ruhani kendisine yönelik başlayan gösterilerde ılımlı tavır sergiledi. Göstericilerin hepsinin yurt dışından emir almadığını söyledi, halkın dertlerini anlamak için bunun bir fırsat olduğunu savundu. Ve olaylar birkaç gün sonra dini lider Ali Hamaney’i hedef alarak başka bir boyuta girdi.