Япония продолжит курс на оказание давления на КНДР

2018-01-05 09:28 | www.trend.az | 6

Япония продолжит курс на оказание давления на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своей ядерной политики, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

"Сотрудничая с США и Южной Кореей, а также совместно с другими заинтересованными странами, такими как Китай и Россия, мы будем усиливать нажим на Северную Корею, чтобы добиться смены ее политического курса, и тут наша позиция неизменна", — отметил Суга на брифинге в Токио.

По его словам, на разных уровнях Япония тесно взаимодействует с США, Южной Кореей, и их договоренность усиливать давление на Северную Корею была неоднократно подтверждена. "Мы в полной мере обмениваемся информацией по северокорейским проблемам", — сказал Суга, комментируя договоренность КНДР и Южной Кореи начать диалог об улучшении отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале.