60-летняя учительница физкультуры: На уроках я тоже такая эмоциональная – ИНТЕРВЬЮ

2018-01-05 09:44 | www.oxu.az | 6

В прошлом месяце среди школьников в Балакене был проведен футзальный турнир.

Как передает Oxu.Az, внимание на этом турнире привлекло поведение тренера команды начальной школы села Кортала Балакенского района Пакизы Микаиловой. Во время выступления своей команды она не могла сдержать своих эмоций и бурно давала указания своим подопечным.

Поведение 60-летней женщины привлекло и наше внимание.

Мы решили разыскать Пакизу ханум, у которой 5 детей и 9 внуков.

- Вы знаете, что прославились в Азербайджане?

- Знаю. Вчера мне позвонил сын и сказал, что мое видео выложили в интернете…

- Вы были в курсе, что вас снимают на видео?

- Была. Я почувствовала, что меня снимают. Я даже спросила, не делаю ли я ничего лишнего, что меня снимают? Мне сказали, что нет, наоборот, я хорошо тренирую, поэтому меня снимают. Но не думала, что это вызовет такой резонанс. Мне даже позвонили с телеканала Xəzər. Захотели прийти в нашу школу и провести съемки. Зачем это надо?! Сегодня-завтра я отмечу 60-ый день рождения. Но не стала отказывать телеканалу Xəzər. Сейчас я не знаю – они придут снимать меня, или школу? Зачем мне это надо в таком возрасте? (смеется). Меня уже оценили за время моей работы. А это был турнир, проведенный под эгидой АФФА.

- Вы еще и преподаете в этой школе?

- Я учительница физкультуры с 40-летним стажем. Работаю на этом поприще с 1977 года.

- В том же селе?

- Да. В средней школе села Кортала.

- Когда было объявлено, что вы примете участие в футзальном турнире, вас назначили главным тренером?

- Нам даже не сказали про футзал. Директор школы пришел и поручил подготовить ребят для участия в турнире. То есть нам никто не сказал, что это футзал. Мы думали, что будем играть в волейбол или другие виды спорта. Мы отправили 13 мальчиков, 10-11 девочек. Правда наши ребята оказались не очень активными. Поэтому турнир получился неожиданным.

- Какое место вы заняли в этом соревновании?

- Никакое. Все победить не могут. Но городские школы уже приехали подготовленными. Первое место среди мальчиков заняла средняя городская школа имени Зарифы Алиевой. Мы, можно сказать, заняли последнее место. Но я осталась довольна командой. И мальчики и девочки играли на равных со своими соперниками.

- У вас был тренерский опыт?

- Нет, но мы участвовали во стольких соревнованиях…Каждый год 8 марта мы выступаем с волейбольной командой. То есть мы участвуем в соревнованиях не в первый раз.

- Но это первый опыт в футзале…

- Да, в футзал мы играли впервые. Еще раз скажу, я довольна ребятами. Они не знали, что едут играть в футзал, не знали правил. Им было лишь известно, что надо забивать голы и играть в нападении.

- Но вам же сказали, что турнир проводит АФФА, вы разве не поняли, что раз это футбольная структура, то турнир будет по футболу?

- Нам сказали привезти детей на стадион. Я поговорила с учителями из соседних сел, они тоже не знали, что это за соревнования. В городской школе работает невестка моего брата. Только она сказала мне, что это должен быть футбол. После этого утром в день соревнований я дала соответствующие указания ученикам 6—7 класса. Хорошо, что игра была 5 на 5. Спросила, кто хочет играть в нападении, а кто в защите. Большой неразберихи не было…

- И без того в футзале в каждой команде выступает по 5 игроков.

- Да я не знала об этом. Я впервые выводила детей на поле в соревновании по этому виду спорта.

- На видео можно увидеть, что ваша помощник – женщина. Она тоже учительница?

- Да, мы помогали другу-другу по дороге на соревнования. Вместе отвезли и привезли команду. Ее зовут Басти Гасымова, она учительница физкультуры.

- Вы очень эмоциональны на том видео…

- На уроках я тоже такая эмоциональная (смеется).

- Вы замужем?

- Да. Мой муж был директором школы. Но он уже вышел на пенсию.

- Как он отреагировал на видео?

- Он сказал, что я делаю то, что не делала 40 лет (смеется). Мой муж не такой человек, чтобы что-то говорить, наоборот, он похвалил меня…Если бы сын не позвонил из Баку и не сказал, то я бы так и не узнала, что мое видео выложили на Youtube.

Видео принадлежит SportFM

Сабухи Тофигоглы

