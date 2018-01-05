Утверждено соглашение о деятельности Европейского инвестиционного банка в Узбекистане

2018-01-05 09:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил рамочное соглашение, подписанное с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Соглашение определяет правовые основы деятельности ЕИБ в Узбекистане. Банк официально сможет осуществлять поддержку проектов государственного и частного секторов в таких сферах, как инфраструктура, энергетика и энергоэффективность, а также развитие малого бизнеса.

Рамочное соглашение между Узбекистаном и ЕИБ о деятельности банка на территории страны было подписано 13 октября 2017 года в Вашингтоне (США). Сразу после подписания соглашения экспертная группа ЕИБ приступила к выработке программы действий и другим подготовительным работам по выходу на узбекистанский рынок со своими кредитными ресурсами.

Узбекистан придает существенное значение подписанию соглашения, которое открывает дополнительные возможности для привлечения европейских инвестиций и технологий в экономику страны, заявил ранее заместитель премьер-министра республики Джамшид Кучкаров.