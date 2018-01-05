Эрдоган призвал президента Ирана откликнутся на требования иранского народа

2018-01-05 09:33 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Ирана призвал Хасана Рухани прислушаться к требованиям иранского народа. Об этом Эрдоган заявил в интервью французским СМИ, перед визитом во Францию, сообщают турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, во время телефонного разговора с Рухани президент Ирана отметил, что ситуация в иранских городах находится под полным контролем и нет оснований для беспокойства.
«События в Иране являются внутренним делом страны и любое внешнее вмешательство в происходящие процессы недопустимо», - сказал Эрдоган.
Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что США, и в частности президент Дональд Трамп, провоцируют события в Иране.
Напомним что в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны внешних сил.
По данным иранских СМИ, в ходе протестов погибли 28 человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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