Российский Ил-76 не смог приземлиться на базе в Сирии

2018-01-05 10:02 | www.apa.az | 8

Российский военный транспортник Ил-76 не смог приземлиться на базе Хмеймим в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, со ссылкой на информацию авиаспоттеров.

Уточняется, что речь идет о Ил-76МД 223-го летного отряда, вылетевшего с военного аэродрома Чкаловский в Московской области. Самолет проследовал через воздушное пространство Турции, покружился вокруг авиабазы в Хмеймиме, и развернулся на север, в сторону России. Позднее он приземлился в аэропорту Анапы (Сочи).

Данная информация подтверждается порталом Flightradar24.

Причина подобного маневра неизвестна, однако может быть связана с обстрелом базы боевиками 31 декабря, уточняет Directorate 4.

Напомним, 3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72). Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Позднее военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы, поврежденного в результате обстрела. У боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.