Российский транспортник не смог приземлиться на базе в Сирии

2018-01-05 09:54 | www.oxu.az | 6

Российский военный транспортник Ил-76 не смог приземлиться на базе Хмеймим в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, со ссылкой на информацию авиаспоттеров.

Уточняется, что речь идет о Ил-76МД 223-го летного отряда, вылетевшего с военного аэродрома Чкаловский в Московской области. Самолет проследовал через воздушное пространство Турции, покружился вокруг авиабазы в Хмеймиме, и развернулся на север, в сторону России. Позднее он приземлился в аэропорту Анапы (Сочи).

Данная информация подтверждается порталом Flightradar24.

Причина подобного маневра неизвестна, однако может быть связана с обстрелом базы боевиками 31 декабря, уточняет Directorate 4.