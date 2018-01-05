В Казахстане из-за сильных морозов остановлено движение паромов

2018-01-05 09:34 | www.trend.az | 7

Движение паромов на переправе Курчумского района в Восточно-Казахстанской области из-за сильных морозов приостановлено с пятницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«По информации ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» с 5 января 2018 года ТОО «Қалқымалы өткел» приостанавливает паромное движение, - говорится в официальном сообщение. Как уже сообщалось, в регионе третий день держатся 30-градусные морозы. Ночью температура воздуха опускается до минус 28-33 градусов, днем - от 22 до 27 градусов, в большинстве районах региона по утрам наблюдаются туманы, ветер северный от 9 до 14 метров в секунду. Согласно распоряжения акима Куйганского сельского округа из-за тонкого льда запрещен выезд автотранспорта на переправе «Қызыл ту». На данное время связь с областным центром осуществляется по маршрутам «Курчум - Большенарым - Зыряновск» и «Курчум - Зайсан».

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