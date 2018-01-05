Официальный курс маната к мировым валютам на 5 января (версия 2)

2018-01-05 09:45 | www.trend.az | 7
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:24)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое января установлен на уровне 1,7001 и 2,0527 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
05.01.18
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7001
|
1 евро
|
1 EUR
|
2,0527
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,336
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,0913
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,8535
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,5262
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4629
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1382
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1601
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0804
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,2809
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2624
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2757
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,6564
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2174
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0268
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,3065
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0127
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0041
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2091
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7449
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4933
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,3617
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6388
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