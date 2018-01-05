Запланирован официальный визит президента Туркменистана в Узбекистан

2018-01-05 09:50 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев адресовал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, говорится в сообщении туркменского правительства.

"С нетерпением ожидаю Ваш предстоящий визит в Республику Узбекистан, который, несомненно, станет историческим событием, послужит наиболее полному раскрытию огромного потенциала всесторонних узбекско-туркменских отношений", - сказано в послании президента Узбекистана.

В письме сказано, что совместные усилия придали импульс взаимодействию в сфере торговли, производственной кооперации, транспорта и транзита, энергетики, активизировали культурно-гуманитарный обмен.

"Мы открыли очень важное и перспективное направление двусторонних отношений – налажен прямой диалог между нашими приграничными регионами",- отмечает узбекский глава.

Страны продолжают конструктивное сотрудничество и взаимную поддержку на международной арене, а также в рамках региональных структур.

"Подчеркну, что мы решительно настроены на дальнейшее расширение и углубление многопланового партнерства между Узбекистаном и Туркменистаном, что в полной мере отвечает коренным интересам наших народов и является ключевым фактором обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии", - говорится в послании.