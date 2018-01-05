Акционеры АК «Узнефтегаздобыча» выбрали нового руководителя

2018-01-05 09:54 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - На внеочередном собрании акционеров АК «Узнефтегаздобыча» было принято решение об избрании нового председателя правления компании. Им стал Тухтаев Кабул Мухаммадиевич, занимавший до этого должность заместителя председателя правления НХК «Узбекнефтегаз, сообщили Trend в нефтегазовом холдинге.

Новый руководитель АК «Узнефтегаздобыча» родился в 1962 году. В 1985 году окончил Ташкентский политехнический институт и в том же году начал свою трудовую деятельность в должности помощника бурильщика Предгиссарской нефтегазоразведывательной экспедиции.

До назначения председателем правления АК «Узбекнефтегаз» Кабул Тухтаев с 2010 года помимо должности зампредправления НХК «Узбекнефтегаз», руководил Главным управлением координации производственной деятельности и реализации единой технической политики холдинга.

АК «Узнефтегаздобыча» было образовано в 2006 году и объединяет предприятия по разработке нефтяных и газовых месторождений, добыче нефти, газа и газового конденсата, переработке природного газа. Крупнейшими акционерами компании являются НХК «Узбекнефтегаз» (50,97 процента акций) и Центр по управлению государственными активами (48,08 процента).