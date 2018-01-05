После введения системы баллов в Грузии, водительских прав лишились 19 человек

2018-01-05 09:55 | www.trend.az | 6

19 человек лишились водительских прав за полгода с момента задействования в Грузии балльной системы, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

С 1 июля всем водителям в Грузии на права были начислены 100 баллов, которые сокращались по мере нарушений правил дорожного движения. После истечения лимита, водителей лишают прав. Баллы были рассчитаны до конца 2017 года. С 1 января 2018 года 100 баллов начислили на год.

Больше всего правила дорожного движения нарушали жители Тбилиси – с 1 июля по 31 декабря в столице прав были лишены десять человек. В регионах Грузии права потеряли девять человек.

Согласно законодательству, водители, утратившие права, смогут снова сесть за руль только через год.