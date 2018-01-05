На Северном Кавказе разрабатывают единую карту гостя для всех курортов региона

2018-01-05 10:03 | www.trend.az | 6

Министерство по делам Северного Кавказа разрабатывает единую карту гостя, которая позволит по желанию туриста побывать сразу на нескольких курортах СКФО, сообщил РИА Новости первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

"Мы сейчас работаем над стратегией, чтобы единый ски-пасс, единая страховка и единая система обслуживания были на всех наших курортах. К примеру, вы приехали на "Архыз", у вас есть десять дней, и вы хотите покататься не только на этом горнолыжном курорте, но и на других и посмотреть регионы, познакомиться с кухней, обычаями, посетить исторические места. Туристу нужно будет взять на это время только одну карту гостя, а дальше уже набор услуг будет предоставляться по его выбору, начиная от транспортного обслуживания и проживания до выбора периода катания на том или ином курорте. То есть по единой карте будут предоставляться все услуги", — сказал Байсултанов.

"Думаю, что к следующему горнолыжному сезону такие пробные единые карты мы запустим. Вероятно, сначала не с полным набором услуг, которые предоставляются на наших курортах", — добавил он.