Saudi Aramco преобразована в акционерное общество

2018-01-05 10:06 | www.trend.az | 8

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразована в акционерное общество, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальный бюллетень королевства, передает ТАСС.

Изменение юридического статуса нефтяной компании связано с планами выйти на публичное размещение акций (IPO).

Согласно данным агентства, капитал Saudi Aramco оценивается в $16 млрд или 200 млрд обыкновенных акций. Кроме того, предполагается, что в состав правления войдут 11 человек.