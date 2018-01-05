Директор Дворца Гейдара Алиева Фархад Бабаев отмечает юбилей

2018-01-05 10:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня директору Дворца Гейдара Алиева, заслуженному работнику культуры Азербайджана Фархаду Бабаеву исполнилось 70 лет, сообщает Trend Life.

Фархад Ага Салим оглу Бабаев родился 5 января 1948 года в Баку. В 1961 году поступил наэлектромеханический факультет по автоматическому контролю и измерению Бакинского нефтяного техникума. В годы учебы начал трудовую деятельность. В 1972 году получил диплом высшей квалификации работника культурно-просветительной сферы Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева. 26 февраля 1973 года начал трудовую деятельность во Дворце Гейдара Алиева (в те годы - Дворец Ленина) в качестве машиниста главной сцены художественно-постановочной части. С 16 августа 1973 года – директор художественно-постановочной части, а с 11 февраля 1979 года – заместитель директора Дворца. С 20 октября 1989 года и по сегодняшний день является директором Дворца Гейдара Алиева, с большим профессионализмом и честью выполняет свою работу. В 1991-1995 годах избирался депутатом Бакинского городского совета.

16 мая 2006 года за заслуги в развитии культуры Фархад Бабаев распоряжением Президента Азербайджана был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры».

С 5 мая 2009 года является членом правления первичной партийной организации Дворца Гейдара Алиева в партии «Ени Азербайджан» в Насиминском районе. 19 февраля 2013 года был награжден нагрудным знаком «20 лет Конфедерации профсоюзов Азербайджана».

Фархад Бабаев за период работы зарекомендовал себя как настоящий профессионал в культурно-просветительской сфере, отличился высокими организационными способностями и трудолюбием, внес большой вклад в дело сохранения и развития деятельности Дворца Гейдара Алиева. Под его руководством Дворец Гейдара Алиева на самом высоком уровне проводил значимые государственные, республиканские и международные общественно-политические мероприятия, реализовывал массовые культурные проекты, представлял концертные программы, при этом претворяя в жизнь прогрессивные идеи и передовые технологии. Особенно хотелось бы отметить организацию на самом высоком уровне церемоний инаугурации Президента Азербайджана.