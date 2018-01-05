В столице Таджикистана будет построен парк культуры и отдыха молодежи

2018-01-05 10:10 | www.trend.az | 6

В рамках созидательных инициатив председателя Душанбе Рустами Эмомали в столице Таджикистана будет создан Молодежный парк.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Управлении информации и зарубежных связей аппарата председателя города Душанбе, соответствующее постановление было подписано главой города Рустами Эмомали четвертого января.

Согласно постановлению, напротив студенческого городка Таджикского национального университета будет создано Государственное учреждение «Парк культуры и отдыха молодежи» при Исполнительном органе государственной власти города Душанбе.