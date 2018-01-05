За курение на свадьбе можно поплатиться – ВИДЕО

2018-01-05 10:49 | www.oxu.az | 6

В некоторых домах торжеств курящих людей будут выводить из зала. На такой шаг пошли управляющие домов торжеств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, в связи с вступлением в силу закона «Об ограничении использования табачных изделий» в деятельности большинства домов торжеств столицы внесли определенные изменения.

В видимых местах установлены таблички, напоминающие о запрете.

В домах торжеств рассказали, что организаторов свадеб предупреждают о запрете на курение в помещении. За соблюдением запрета следят администраторы. Игнорирующих предупреждения будут выводить из зала.

Отметим, что за курение в запрещенных местах будет взиматься штраф в размере 30 манатов.

A.M.

