В Узбекистане вводится единая цена на сжиженный газ для населения

2018-01-05 10:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане вводится единая розничная цена на сжиженный газ для населения в соответствии с постановлением правительства, подписанным в конце декабря прошлого года.

Необходимость введения единой цены объясняется системными проблемами в обеспечении населения сжиженным газом, а также серьезными хищениями и злоупотреблениями в этой сфере.

Согласно постановлению, переход на единую розничную цену состоится в два этапа. Сначала с 1 апреля 2018 года для каждого из регионов страны будет установлена своя цена за 1 килограмм сжиженного газа.

На втором этапе, начиная с 1 августа 2018 года, по всей республике будет установлена единая цена в размере 800 сумов за 1 килограмм сжиженного газа. В дальнейшем она будет меняться в привязке к изменению цен на природный газ, реализуемый населению.