Нацбанк Казахстана объявил объем ввезенной в страну валюты

2018-01-05 10:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана предоставил информацию об объеме ввоза и вывоза валюты в Казахстане в январе-ноябре 2017 года, сообщают СМИ Казахстана.

Так, всего за 11 месяцев 2017 года в Казахстан через банки второго уровня было ввезено 3 048 892 000 долларов США, а вывезено - 114 479 000 долларов США, ввезено 285 618 000 Евро, а вывезено - 20 614 000 Евро, ввезено - 34 746 000 000 российских рублей, а вывезено 5 532 383 000 российских рублей.

Рекордный объем ввоза американской валюты в течение последних пяти лет был зафиксирован в январе-августе 2013 года - 4,1 миллиарда долларов.

Наибольший объем ввоза европейской валюты за последние пять лет пришелся на 2014 год - 463,1 миллиона евро.