В Азербайджане утверждены квоты на вылов рыбы

2018-01-05 10:20 | www.apa.az | 6

Кабмином Азербайджана утверждены квоты на вылов рыбы.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно решению Кабмина, квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов Каспийского моря для промышленности равна 3455 тонн; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов в других водных объектах для промышленности - 205,1 тонна; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов с целью научных исследований - 13,2 тонны; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов с целью образования и просвещения - 10,8 тонны; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов с целью аквакультуры - 28,2 тонны.