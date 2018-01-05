Экс-президент Турции может выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2019 г.

2018-01-05 11:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Турции Абдуллах Гюль может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в 2019 году.

Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на одного из экс-депутатов Партии справедливости и развития, приближенных к Гюлю, имя которого не называется.

Отметим, что Абдуллах Гюль был президентом Турции в 2007-2014 годах.

В 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.