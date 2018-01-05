Саакашвили приговорили к 3 годам лишения свободы

2018-01-05 11:22 | www.apa.az | 6

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии по делу Сандро Гиргвлиани.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Грузия Online», судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.

По делу Сандро Гиргвлиани Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями».

Согласно следствию, Михаил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.