Нападение на маркет в Геранбое, есть убитый и раненые – ПОДРОБНОСТИ

2018-01-05 11:22 | www.oxu.az | 6

Стали известны причины массовой драки в Геранбойском районе, в результате которой один человек был убит, а четверо получили ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, группа лиц напала на маркет Kral в городе Далимамедли.

Нападавшие нанесли ножевые ранения пяти сотрудникам маркета. Один из пострадавших, житель города Далимамедли Зульфугар Джебраилов 1996 г.р., скончался по дороге в больницу. Еще четверо человек – Анар Хатами 1995 г.р., Ниджат Алиев 1993 г.р., Зейналабдин Гасанов 1995 г.р. и Фахраддин Мамедов 1993 г.р. – с тяжелыми ранениями доставлены в одну из больниц Гянджи.

Сообщается, что один из нападавших сделал непристойное предложение работавшей там женщине, из-за чего возникла драка.

По предварительным данным, преступление совершил житель Геранбойского района Раван Исмайлов в сговоре с несколькими лицами.

По факту в прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц), 29,120.2.2 (покушение на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений) и 29,120.2.7 (попытка убийства двух или более человек).