В Душанбе пройдет ярмарка продажи саженцев плодовых и декоративных деревьев

2018-01-05 11:12 | www.trend.az | 6

По инициативе Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан в парке «Дружбы народов» города Душанбе 6-7 января текущего года пройдёт ярмарка продажи саженцев плодовых и декоративных деревьев.

Как сообщил НИАТ «Ховар» пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РТ Ёкубджон Уроков, мероприятие будет проводиться в рамках реализации Программы развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы. На ярмарке также будут представлены цветы, вечнозеленые кустарники и различные семена. Представляемая продукция имеет сертификат качества и подходит к климатическим условиям Таджикистана.