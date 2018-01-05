Соглашения между Турцией и США теряют актуальность - Эрдоган

2018-01-05 11:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Соглашения между Турцией и США теряют актуальность, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом во Францию, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По его словам, это связано с тем, что США не выполняют требований Турции об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена.

Президент Турции также отметил, что США не вправе давать миру уроки справедливости.

Отметим, что 15 июля 2017 года исполнился год с попытки военного переворота, в результате чего погибли 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения.