Ünüvar, Ceyhan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını kutladı

2018-01-05 11:39 | www.trend.az | 0

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türk milletinin, en büyük tutkusu olan bağımsızlıktan tarihin hiçbir döneminde vazgeçmediğini, bunun ilelebet böyle devam edeceğini kaydetti.

6 Ocak Ceyhan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ünüvar, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ceyhan’ın, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir kent olduğunu ifade etti.

30 Ekim 1918’de itilaf devletleri tarafından işgal edilen Ceyhan’ın, 6 Ocak 1922 yılına kadar düşman işgali altında kaldığını anımsatan Ünüvar, “Kahraman Adanalılar, yapılan zulümlere sessiz ve kayıtsız kalmayıp birlik oluşturarak, topyekün bir kurtuluş mücadelesi başlatmışlardır. Bağımsızlık uğrunda canlarını hiçe sayarak tek yürek olmuşlar, kahramanca mücadele ederek, düşmanı vatan toprağından çıkarmışlardır. Milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 96 yıl önce 5 Ocak 1922 tarihinde Adana'mızda, 6 Ocak 1922'de ise Ceyhan'ımızda tezahür etmiştir” dedi.