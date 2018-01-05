Индрек Киверик: «Для Азербайджана Эстония - трамплин на рынок Скандинавии»

2018-01-05 11:42 | www.apa.az | 6

Временно поверенный в делах Эстонской Республики в Азербайджане Индрек Киверик принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

Как сообщили АПА-Экономикс в Caspian European Club, в ходе встречи были затронуты перспективы расширения информационного сотрудничества Эстонии и ЕС в рамках проектов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group. Индрек Киверик также выразил заинтересованность в участии эстонских компаний к Caspian Energy Forum – 2018 Тбилиси.

Затронув итоги года председательства Эстонии в ЕС, Индрек Киверик заявил, что Азербайджан стал более активно работать в европейском направлении, и на повестке дня подписание нового договора по стратегическому партнерству. Говоря о двусторонних отношениях, Индрек Киверик особо отметил возможности в сфере транспорта и логистики. «И Азербайджан, и Эстония находятся на перепутье торговых путей. Эстония может подключиться к транспортному маршруту Север-Юг. Для Азербайджана Эстония - трамплин на рынок Скандинавии», - продолжил он.

В завершение встречи Индрек Киверик дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений в сфере логистики, туризма и IT, также были, затронуты вопросы развития сотрудничества в энергетической сфере.