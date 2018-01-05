Министерство обороны и Военная прокуратура республики подписали план совместной деятельности

2018-01-05 11:42 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, подписан план совместной деятельности между Министерством обороны и Военной прокуратурой республики с целью укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступления в Азербайджанской армии в 2018-ом году.

Согласно плану, определены время и место проведения предусмотренных мероприятий, а также ответственные лица.



В ходе встреч, которые предстоит провести в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях с военнослужащими, будут проводиться соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем.