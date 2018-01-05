Азербайджанский браузер защитит детей от нежелательного интернет-контента

2018-01-05 11:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В мобильный браузер Butterfly будет интегрирована функция безопасного доступа детей к сети интернет, сказал Trend в пятницу руководитель проекта Шамхал Гусейнли.

По словам Гусейнли, в настоящее время ведутся работы над включением данной функции в приложение, что возможно появится в одном из обновлений дистрибутива в 2018 году.

Сервис фильтрации нежелательного интернет-контента позволит оградить подрастающее поколение от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, информацию, пропагандирующую насилие, и т.д.). Дети смогут воспользоваться лишь сайтами, которые несут исключительно полезную информацию.

"В браузер Butterfly встроен adBlocker, который блокирует назойливую рекламу. Активизировать ее можно через настройки приложения. Также преимуществом дистрибутива является ее малый объем – менее одного мегабайта, что существенно меньше по сравнению с Firefox и Chrome", - сказал Гусейнли.

Мобильный браузер функционален для устройств, работающих под управлением ОС Android. В настоящее время количество скачиваний браузера превышает 50 тысяч.