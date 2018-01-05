Диагностическое оценивание учителей завершено, увеличены зарплаты 42 тысяч учителей

2018-01-05 11:52 | www.apa.az | 6

С 1 января этого года были увеличены зарплаты около 42 тысяч учителей, прошедших диагностическое оценивание в апреле-мае прошлого года.

Как сообщили АПА в Минобразования, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана учителя, принятые на работу в государственные общеобразовательные учреждения путем централизованного конкурса, ставятся в один ранг с учителями, прошедшими диагностическое оценивание. Согласно этому решению, также были увеличены зарплаты примерно 6 тысяч учителей, получивших направление в результате успешной сдачи экзамена по приему на работу в 2017 году.

В распоряжении №994 президента Азербайджанской Республики «Об увеличении нагрузки и зарплаты учителей, которые работают в государственных общеобразовательных учреждениях и прошли диагностическое оценивание знаний и способностей» от 16 января 2015 года предполагается увеличение нормы еженедельной учебной нагрузки учителей этой категории в 1,5 раза, их ежемесячной зарплаты – в 2 раза.

Было отмечено, что с 2014 года в целом по стране диагностическое оценивание прошли дл 140 тысяч учителей, в том числе 41 360 из них прошли оценивание в 2017 году. Таким образом, диагностическое оценивание учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, было завершено.