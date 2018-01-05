Жители Хыналыга: Альпинисты могли выжить – ВИДЕО

2018-01-05 11:52 | www.oxu.az | 6

Продолжаются поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглы и Буниятзаде Намина Низами оглы.

Командированный на место происшествия сотрудник Oxu.Az встретился с жителями села Хыналыг и поговорил с ними об инциденте.

По словам местных жителей, альпинисты могли остаться под снежной лавиной.

«Если они попали в пещеру и у них есть с собой продовольствие, они могли выжить, несмотря на то, что прошло 10-12 дней», - сказал один из местных жителей.

Сообщается, что в день пропажи альпинистов была сильная метель.

Местные жители добавили, что таяние снега может продлиться до мая.

Представляем вам более подробный видеосюжет на эту тему:

Эльвин Ахмедов, Эхтирам Джаби

