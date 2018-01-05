В Узбекистане появятся центры содействия предпринимательству

2018-01-05 11:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана выдвинул инициативу о создании в каждой области центров содействия предпринимательству для оказания всесторонней поддержки предпринимателям, совершенствования работы по предоставлению им государственных услуг, об этом сообщают узбекские СМИ.

На мероприятии, состоявшемся в связи с открытием в Сырдарьинской области центра содействия предпринимательству, отмечалось, что в стране уделяется особое внимание развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, созданию условий для их эффективной деятельности.

В центре налажена работа консалтинговой, риэлторской и других служб. В целях создания дополнительных удобств для предпринимателей в этом здании размещены областные филиалы десяти коммерческих банков. В дальнейшем спектр государственных услуг предпринимателям будет расширяться, а их качество – повышаться.

Это способствует расширению производства, увеличению видов и повышению качества продукции, созданию новых рабочих мест.