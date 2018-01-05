Китай стремится обеспечить рост за счет повышения качества и инноваций

2018-01-05 11:41 | www.trend.az | 5

Китайским потребителям теперь не нужно выезжать за границу в поисках качественных товаров и услуг, благодаря инновационной деятельности отечественных предприятий у них появляется все больший выбор у себя в стране.

Одним из примеров таких фирм является компания Jomoo из провинции Фуцзянь на востоке Китая, занимающаяся производством сантехнического оборудования. Компания разработала новые продукты для проверки состояния здоровья, такие как тест для измерения процента жира в организме с помощью мобильного приложения.

Компания решила переключить фокус внимания на производство дорогой продукции, сообщил председатель правления Jomoo Линь Сяофа. Одна из моделей ее товаров класса "люкс" обойдется покупателям в 30 тыс. юаней (4600 долларов США).

Компания, основанная в 1990 году, заработала 7 млрд юаней в 2016 году и рассчитывает заработать 10 млрд юаней по итогам 2017 года.

Структурная реформа в сфере предложения остается центральным звеном экономической повестки дня Китая, но приоритеты изменились. В дальнейшем рост будет осуществляться за счет новых технологий, новых отраслей и новых бизнес-моделей, при этом упор будет делаться на обеспечение качества, а не высоких темпов роста.

В городе Цзиньцзян той же провинции, который является крупнейшим в Китае центром производства спортивной обуви, обувные компании тоже стремятся выйти на рынок более высокого класса, многие из них связывают свои надежды с новым материалом графеном.

В Цзиньцзяне действуют более 3000 обувных компаний, на них приходится 40 процентов производства спортивной обуви в Китае и 20 процентов мирового производства.