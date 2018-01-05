В Азербайджане активизировались оползни, возникли новые оползневые и обвальные участки

2018-01-05 12:03 | www.apa.az | 6

Получена информация об обстановке на оползневых участках в республике.

Как сообщил АПА начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, отмечена активизация на оползневых участках на 5,7,8 и 10 километрах автомобильной дороги Дегяди-Пяликеш.

По его словам, в результате влияния атмосферных осадков участились обвалы на 17-19 км дороги Лянкяран-Лерик: «На 27-29 км дороги Лянкяран-Лерик, вдоль дороги на склоне горы, возникли новые оползневые и обвальные участки. Также под влиянием атмосферных осадков произошли локальный оползень и обрушение вдоль склона на 45-47 км участке дороги Лянкяран-Лерик. Активизировалось обрушение на участке Гягиран Лянкяранского района, на 13-15, 7-16, 24-26 км участках дороги Масаллы-Ярдымлы образовались обвалы и оползни».