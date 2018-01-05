В северной области Казахстана реализуют проекты на миллиард долларов

2018-01-05 12:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В рамках карты индустриализации (2015 – 2019 годы) в Акмолинской области Казахстана на сегодняшний день реализовано 76 инвестиционных проектов на сумму более 223 миллиарда тенге, создано 7,7 тысяч рабочих мест. Об этом в пятницу во время рабочего визита в область сказал спикер парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Спикер парламента также отметил, что в планах - ещё 11 проектов на 528,3 миллиарда тенге, предусматривающих создание 4,3 тысяч новых рабочих мест.

Валовой сбор зерновых в области в 2017 году составил 5,1 миллиона тонн.

Нигматулин также проинформировал жителей акмолинской области о законодательной работе депутатов парламента, отметив, что депутаты дополнительно изыскали средства в общей сумме 22 миллиарда тенге из государственного бюджета на социальные нужды.