Десять важных событий в Китае в 2018 году

2018-01-05 12:15 | www.trend.az | 7

1. Исполняется 40 лет с момента проведения политики реформ и открытости

3 сентября 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Делового форума стран БРИКС отметил, что в 2018 году пройдут торжественные мероприятия по случаю 40-летия с момента проведения политики реформ и открытости в Китае.

18 декабря 1978 года торжественно открылся третий пленум ЦК КПК 11-го созыва. В ходе этого заседания было выдвинуто предложение о смещении рабочего центра Партии и государства к экономическому строительству, а также об осуществлении исторического решения о политике реформ и открытости. Именно тогда был сделан великий поворотный шаг, который обладает огромным значением, с момента становления нового Китая.

2. В ходе «двух сессий» будет выбран новый состав государственных руководителей

Ожидается, что в марте 2018 года в Пекине пройдет Первая сессия ВСПН 13-го созыва. На сессии будет выбран новый состав государственных руководителей.

Открытие Первой сессии ВК НПКСК 13-го созыва также планируется в марте 2018 года.

3. На втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва пройдет обсуждение предложений о поправках в Конституцию

В январе 2018 года в Пекине пройдет Второй пленум ЦК КПК 19-го созыва, основное внимание будет уделено обсуждению предложений о внесении поправок в часть содержания Конституции страны.

4. Утверждение стратегического планирования по подъему деревни

В докладе 19-го Всекитайского съезда КПК впервые было упомянуто о «стратегии подъема деревни», которая стала важным решением Центрального комитета КПК. В 2017 году в ходе Центрального рабочего совещания по вопросам экономики стратегия по подъему деревни стала одним из восьми важных пунктов в продвижении высококачественного развития. Более того, было выдвинуто научное утверждение стратегического планирования подъема деревни.

5. Четыре дипломатических мероприятия

С 5 по 10 ноября 2018 года в Национальном выставочном центре в Шанхае пройдет Первая Китайская международная импортная ярмарка.

С 8 по 11 апреля на острове Хайнань пройдет Боаоский Азиатский форум 2018 года.

В июне 2018 года в Циндао состоится 18-й Саммит Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества.

В настоящее время идет подготовка к форуму китайско-африканского сотрудничества.