Узбекистан закупит около 6 тыс. единиц сельхозтехники

2018-01-05 12:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в первом полугодии 2018 года приобретет 5778 единиц техники для нужд сельского хозяйства.

Об этом говорится в постановлении президента «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению технической оснащенности сельского хозяйства».

В документе отмечается, что министерством сельского и водного хозяйства совместно с АО «Узагротехсаноатхолдинг» определена первоочередная потребность в поставках современных пахотных и пропашных тракторов, зерноуборочных комбайнов, плугов, сеялок и другой сельскохозяйственной техники для проведения весенних агротехнических работ в 2018 году в количестве 5 778 единиц техники, в том числе 758 пахотных, 1 500 пропашных тракторов, 330 тракторов садоводческого назначения. 2 790 единиц навесной и прицепной сельскохозяйственной техники, а также к началу уборки урожая зерноколосовых культур - 400 зерноуборочных комбайнов.

В частности, планируется приобрести тракторы «Джон Диир», «Беларусь», Т-7060, Т-6070, зерноуборочные комбайны CASE, Вектор, Dominator 130, плуги, сеялки, опрыскиватели, культиваторы и т.д.

Поставка сельскохозяйственной техники осуществляется за счет кредитов АКБ «Агробанк», собственных средств фермерских хозяйств и машинно-тракторных парков, а также займов, предоставляемых машинно-тракторным паркам АО «Узагротехсаноатхолдинг» и АО «Узагросервис».

Глава Узбекистана рекомендовал АКБ «Агробанк» выдавать кредиты фермерским хозяйствам и машинно-тракторным паркам, входящим в состав АО «Узагросервис», сроком на 10 лет по ставке 5 процентов годовых под обеспечение (поручительство, залог имущества) АО «Узагротехсаноатхолдинг» и организаций, входящих в его состав.