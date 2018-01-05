Эрдоган заявил об утрате силы правовых документов, подписанных между США и Турцией

2018-01-05 12:37 | www.apa.az | 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил отношение к решению жюри присяжных нью-йоркского суда в отношении заместителя гендиректора турецкого банка «Halkbank» Мехмета Хакана Атиллы.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Anadolu», Р.Т.Эрдоган заявил, что если американцы так понимают понятие справедливости, тогда это конец света.

Президент Турции сказал, что США должны разобраться с понятием справедливости: «Такого понятия справедливости как у них быть не может. Пусть в дальнейшем они не учат мир справедливости. Тем, кто предпринял попытку переворота в Турции, в своей стране они выделили 400 гектаров земли. Эти лица живут там как генералы. Они не уважают ни одно судебное решение, принятое в Турции. В США были направлены более 100 папок документов в связи с попыткой госпереворота в Турции, они не учитывают ни одно принятое в нашей стране решение. Если так, тогда зачем нужны международное право, подписанные между двумя странами правовые соглашения? Они теряют свою силу. После этого процессы будут протекать таким образом».

Отметим, совершивший визит в США в марте прошлого года заместитель гендиректора банка «Halkbank» Хакан Атилла был арестован американской полицией. Прокуратура США обвинила Х.Атиллу в связях с ранее задержанным турецким бизнесменом Рзой Заррабом. Американская сторона заявила, что Х.Атилла вошел в сговор с Р.Заррабом и планировал в обход санкций перевести в Иран миллионы долларов. На днях 4-недельный суд по делу Х.Атиллы в Нью-Йорке завершился принятием решения. Жюри признало Х. Атиллу виновным в пособничестве нарушению эмбарго в отношении Ирана. В целом, Х. Атиллу посчитали виновным по 5 из 6 обвинений, включая банковское мошенничество путем нарушения инвестиционного закона США.

Наказание в его отношении станет известно 11 апреля.