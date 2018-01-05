Возбуждено уголовное дело в связи с пропажей альпинистов

2018-01-05 12:34 | www.oxu.az | 6

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглы и Буниятзаде Намина Низами оглы, которые 23 декабря 2017 года отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернулись.

Об этом Oxu.Az сообщил участвующий в поисковых мероприятиях источник.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Эльдар Султанов заявил, что о произошедшем будет дана официальная информация.

Эльвин Ахмедов

