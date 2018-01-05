В Азербайджане увеличена зарплата почти 42 тысячам учителей

2018-01-05 12:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2018 года была увеличена зарплата у почти 42 тысяч азербайджанских учителей, прошедших диагностическое оценивание в мае-апреле 2017 года, говорится в сообщении минбразования, распространенном в пятницу.

Учителя, принятые на работу в государственные общеобразовательные заведения посредством централизованного конкурса согласно распоряжению Президента Азербайджана, приравниваются к учителям, прошедшим диагностическое оценивание. На основании этого решения, повышена зарплата у порядка шести тысяч учителей, успешно сдавших приемный экзамен и принятых на работу в 2017 году.

Отметим, что с 2014 года диагностическое оценивание прошли 140 тысяч учителей, в том числе, 41 360 человек из общего числа в прошлом году. Таким образом, диагностическое оценивание учителей общеобразовательных школ страны завершено.