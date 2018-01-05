Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана оказался ниже предложения

2018-01-05 12:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в пятницу оказался меньше предложения почти в 3,5 раза, сообщает ЦБА.

Центробанк планировал принять у банков 200 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 57,5 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,69 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.