Эрдоган обвинил США и Израиль во вмешательстве во внутренние дела Ирана

2018-01-05 12:49 | www.apa.az | 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил вмешательство во внутренние дела Ирана и Пакистана рядом стран во главе с США и Израилем.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий телеканал NTV, Эрдоган сказал, что пример Ирака, Сирии, Ливии, Туниса, Судана и Чада доказывает ошибочность этого подхода.

Президент Турции отметил, что все подверженные вмешательству страны являются исламскими: «В этих странах есть подземные природные богатства, все шаги предпринимаются для присвоения этих богатств. Эту истину нужно донести до турецкого и всех других народов. Поэтому в связи с этими процессами необходимо изменить подобные взгляды. Те, кто роют яму другому, сами могут в нее угодить».

Р.Т. Эрдоган сказал, что он провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, который отметил, что в конце недели этот процесс нормализуется: «Уже со вчерашнего дня ситуация в Иране начала стабилизироваться. Заявления Хасана Рухакни о связи акций с демократическими правами иранского народа смягчили протекающие в стране процессы».