Эрдоган: «Справедливость по-американски» беспокоит весь мир

2018-01-05 12:45 | www.oxu.az | 6

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг резкой критике решение жюри присяжных суда США о признании вины заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы в нарушении режима санкций против Ирана, заявив, что «справедливость по-американски» заставляет беспокоиться весь мир.

Как передает Oxu.Az, ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что жюри присяжных в США признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США.

«Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он вновь подверг критике американские власти за отказ выдавать Турции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации госпереворота в июле 2016 года.

«Власти США проявляют неуважение к решениям судов Турции, при том что мы отправили в Вашингтон более 100 коробок с материалами о преступлениях Гюлена», - добавил турецкий лидер.

Власти США в марте прошлого года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Зарраб дал показания и против Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.