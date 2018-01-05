В Иране разблокировали Instagram

2018-01-05 12:31 | www.trend.az | 6

Власти Ирана полностью сняли ограничения с социальной сети Instagram, введенные на фоне протестов в ряде городов республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Mehr News Agency.

Ранее член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Али Реза Рахими заявил, что блокировка Telegram и Instagram была временной мерой и она прекратится 5 января. Позднее министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозил полной блокировкой мессенджера, если не будут закрыты "каналы террористов".

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