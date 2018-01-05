Геранбойская районная прокуратура и отдел полиции распространили информацию в связи с массовой дракой со смертельным исходом - ОБНОВЛЕНО-1

2018-01-05 13:10 | www.apa.az | 7

Геранбойская районная прокуратура и отдел полиции распространили совместное заявление.



Как сообщает АПА, в информации говорится что 4 января примерно в 9 вечера жители Геранбойского района Реван Исмаилов и другие лица, грубо нарушив общественный порядок, в ходе произошедшего конфликта на территории города Делимамедли Геранбойского района, нанесли ножевые ранения различной тяжести Эльхану Гасанову, Фахраддину Мамедову, Анару Хатамия, Ниджату Алиеву и Зульфугару Джаббарову. В результате З.Джаббаров скончался. На основании этой информации сотрудники районной прокуратуры и отдела полиции с участием судебно-медицинского эксперта провели экспертизу, изъяли вещественные доказательства, провели другие необходимые процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных сотрудниками прокуратуры и органов полиции совместных неотложных оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию подозреваемый Р. Исмаилов (1995 г.р.).

В настоящий момент необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления круга других участников преступления и привлечения их к ответственности продолжаются.

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4 января

22:59

В поселке Делимамедли Геранбойского района произошла массовая драка. Как сообщает западное бюро АПА, в результате инцидента 1 человек убит, еще несколько получили ножевые ранения.

Установлена личность убитого в ходе массовой драки. Это житель поселка Делимамедли Джабраилов Зульфугар 1996 г.р. Установлена также личность одного из пострадавших – жителя того же поселка Хатами Анара Азад оглу 1995 г.р.

Пострадавшие помещены в несколько больниц Гянджи.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция.