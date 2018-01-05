Прогноз погоды от синоптиков

2018-01-05 13:14 | www.oxu.az | 6

6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман и изморось. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 8-11°, в Баку ночью 5-7°, днем 9-11° тепла.



Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.



В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах снег. Ветер западный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 7-12°, в горах ночью -1- +4°, днем 5-10° тепла.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, особых изменений в погодных условиях на Абшеронском полуострове не ожидается. Близкий к климатической норме температурный режим, а также слабые и умеренные колебания метеорологических факторов скажутся благоприятно на здоровье метеочувствительных людей.



