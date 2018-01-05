Нападение на маркет в Геранбое, есть убитый и раненые – ПОДРОБНОСТИ + ОБНОВЛЕНО

2018-01-05 13:18 | www.oxu.az | 7

Геранбойская районная прокуратура и отдел полиции сделали совместное заявление.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в информации говорится что, 4 января примерно в 9 вечера жители Геранбойского района Реван Исмаилов и другие лица грубо нарушая общественный порядок в ходе произошедшего конфликта на территории города Далимамедли Геранбойского района нанесли ножевые ранения различной тяжести Эльхану Гасанову, Фахраддину Мамедову, Анару Хатамия, Ниджату Алиеву и Зульфугару Джаббаорву. В результате чего З.Джаббаров скончался. На основании этой информации сотрудники районной прокуратуры и отдела полиции с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр трупа, изъяты вещественные доказательства и проводятся другие необходимые процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных сотрудниками прокуратуры и органов полиции совместных неотложных оперативно-розыскных мероприятий была задержан и передан следствию подозреваемый Р. Исмаилов 1995 г.р.

В настоящий момент необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления круга других участников преступления и привлечения их к ответственности продолжаются.

11:22

Стали известны причины массовой драки в Геранбойском районе, в результате которой один человек был убит, а четверо получили ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, группа лиц напала на маркет Kral в городе Далимамедли.

Нападавшие нанесли ножевые ранения пяти сотрудникам маркета. Один из пострадавших, житель города Далимамедли Зульфугар Джебраилов 1996 г.р., скончался по дороге в больницу. Еще четверо человек – Анар Хатами 1995 г.р., Ниджат Алиев 1993 г.р., Зейналабдин Гасанов 1995 г.р. и Фахраддин Мамедов 1993 г.р. – с тяжелыми ранениями доставлены в одну из больниц Гянджи.

Сообщается, что один из нападавших сделал непристойное предложение работавшей там женщине, из-за чего возникла драка.

По предварительным данным, преступление совершил житель Геранбойского района Раван Исмайлов в сговоре с несколькими лицами.

По факту в прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц), 29,120.2.2 (покушение на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений) и 29,120.2.7 (попытка убийства двух или более человек).