Турция получит истребители F-35 до конца 2018 года

2018-01-05 13:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция получит истребители пятого поколения F-35 до конца 2018 года, сообщают в пятницу турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Согласно сообщению, Турция намерена приобрести в целом 100 истребителей F-35.

Отметим, что ранее Вашингтон и Анкара согласовали поставку в Турцию около ста истребителей пятого поколения F-35.

Договор между правительством Турции и компанией Lockheed Martin был подписан в мае 2017 года.

Напомним, что ранее представители Демократической партии США выдвинули инициативу о возможной отмене поставки Турции истребителей пятого поколения F-35.