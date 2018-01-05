Новогодняя кампания от Azercell

2018-01-05 13:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В преддверии Нового года лидер рынка мобильной связи Azercell Telekom, как всегда, обрадовал своих абонентов новой кампанией.

Абоненты Azercell, купившие билеты в сети кинотеатров ParkCinema с 28 декабря 2017 года по четвертое января 2018 года, в качестве новогоднего подарка получили бесплатные разговорные минуты и SMS.

Таким образом, абоненты Azercell, пришедшие на сеанс фильма, не только развлеклись и отдохнули, но и получили подарки.

Наряду с предоставлением высококачественных услуг своим абонентам, Azercell продолжит и впредь радовать их приятными сюрпризами.